RomaDailyNews - Il sito di informazione di Roma

Traffico Roma del 20-07-2019 ore 11:30

di - 20 Luglio 2019 - 11:30

Più informazioni su


DA POCO CHIUSA AL TRAFFICO  LA CARREGGIATA CENTRALE DELLA CRISTOFORO
COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VITINIA DIREZIONE OSTIA  PER L’INTERVENTO DI VIGILI
DEL FUOCO E PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA  
ANCORA DIFFICOLTA’ SULLA VIA PONTINA IN USCITA DA ROMA, LUNGHE CODE SONO
ANCORA SEGNALATE TRA VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENSE E CASTEL DI DECIMA
IN DIMINUZIONE INVECE LE CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO
ANULARE , TRA LE USCITE LAURENTINA E PONTINA
 
ALTRE CODE PER TRAFFICO SULLA VIA LAURENTINA TRA IL RACCORDO ANULARE E
VALLERANELLO DIREZIONE ARDEA
 
IN VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO E’ CHIUSA PER LAVORI  LA GALLERIA
FARNESINA; IL TRAFFICO E’ DEVIATO NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, POSSIBILI 
RALLENTAMENTI E CODE
 
NELL’AMBITO DEI LAVORI PROGRAMMATI DI MANUTENZIONE DELLA LINEA A DELLA
METROPOLITANA. OGGI E DOMANI, LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI TRA COLLI ALBANI E
ANAGNINA E’  SOSPESA E SOSTITUITA CON BUS. SERVIZIO METRO REGOLARE TRA
COLLI ALBANI E BATTISTINI. LA LINEA BUS NAVETTA MA7 EFFETTUA FERMATE IN
PROSSIMITÀ DELLE STAZIONI CHIUSE
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
———————–
AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

Più informazioni su