Traffico Roma del 20-07-2019 ore 11:30

DA POCO CHIUSA AL TRAFFICO LA CARREGGIATA CENTRALE DELLA CRISTOFORO

COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VITINIA DIREZIONE OSTIA PER L’INTERVENTO DI VIGILI

DEL FUOCO E PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA

ANCORA DIFFICOLTA’ SULLA VIA PONTINA IN USCITA DA ROMA, LUNGHE CODE SONO

ANCORA SEGNALATE TRA VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENSE E CASTEL DI DECIMA

IN DIMINUZIONE INVECE LE CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO

ANULARE , TRA LE USCITE LAURENTINA E PONTINA



ALTRE CODE PER TRAFFICO SULLA VIA LAURENTINA TRA IL RACCORDO ANULARE E

VALLERANELLO DIREZIONE ARDEA



IN VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO E’ CHIUSA PER LAVORI LA GALLERIA

FARNESINA; IL TRAFFICO E’ DEVIATO NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, POSSIBILI

RALLENTAMENTI E CODE



NELL’AMBITO DEI LAVORI PROGRAMMATI DI MANUTENZIONE DELLA LINEA A DELLA

METROPOLITANA. OGGI E DOMANI, LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI TRA COLLI ALBANI E

ANAGNINA E’ SOSPESA E SOSTITUITA CON BUS. SERVIZIO METRO REGOLARE TRA

COLLI ALBANI E BATTISTINI. LA LINEA BUS NAVETTA MA7 EFFETTUA FERMATE IN

PROSSIMITÀ DELLE STAZIONI CHIUSE

AUTORE: MASSIMO VESCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma