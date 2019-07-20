Traffico Roma del 20-07-2019 ore 11:30
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DA POCO CHIUSA AL TRAFFICO LA CARREGGIATA CENTRALE DELLA CRISTOFORO
COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VITINIA DIREZIONE OSTIA PER L’INTERVENTO DI VIGILI
DEL FUOCO E PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA
ANCORA DIFFICOLTA’ SULLA VIA PONTINA IN USCITA DA ROMA, LUNGHE CODE SONO
ANCORA SEGNALATE TRA VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENSE E CASTEL DI DECIMA
IN DIMINUZIONE INVECE LE CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO
ANULARE , TRA LE USCITE LAURENTINA E PONTINA
ALTRE CODE PER TRAFFICO SULLA VIA LAURENTINA TRA IL RACCORDO ANULARE E
VALLERANELLO DIREZIONE ARDEA
IN VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO E’ CHIUSA PER LAVORI LA GALLERIA
FARNESINA; IL TRAFFICO E’ DEVIATO NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, POSSIBILI
RALLENTAMENTI E CODE
NELL’AMBITO DEI LAVORI PROGRAMMATI DI MANUTENZIONE DELLA LINEA A DELLA
METROPOLITANA. OGGI E DOMANI, LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI TRA COLLI ALBANI E
ANAGNINA E’ SOSPESA E SOSTITUITA CON BUS. SERVIZIO METRO REGOLARE TRA
COLLI ALBANI E BATTISTINI. LA LINEA BUS NAVETTA MA7 EFFETTUA FERMATE IN
PROSSIMITÀ DELLE STAZIONI CHIUSE
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma