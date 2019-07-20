Traffico Roma del 20-07-2019 ore 13:30
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SULLA VIA PONTINA CODE PER INCIDENTE IN USCITA DA ROMA, TRA IL BIVIO PER
LA CRISTOFORO COLOMBO E CASTEL DI DECIMA
SUL RESTO DELLA CITTA’ NON EVIDENZIANO PARTICOLARI DIFFICOLTA’ , SE NON
QUELLE LEGATE AL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA METRO B FORTI RITARDI TRA REBIBBIA E BOLOGNA PER UN GUASTO E
INTERVENTO TECNICO NELLA STAZIONE QUINTILIANI
Mentre per LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA.
OGGI E DOMANI, LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI TRA COLLI ALBANI E ANAGNINA E’
SOSPESA E SOSTITUITA CON BUS. SERVIZIO METRO REGOLARE TRA COLLI ALBANI E
BATTISTINI. LA LINEA BUS NAVETTA MA7 EFFETTUA FERMATE IN PROSSIMITÀ DELLE
STAZIONI CHIUSE
A TRASTEVERE , DALLE 18,30 PROCESSIONE IN ONORE DELLA MADONNA DÉ NOANTRI.
I FEDELI SI MUOVERANNO DALLA CHIESA DI SANT’AGATA IN LARGO SAN GIOVANNI DE
MATHA E ARRIVERANNO ALLA BASILICA DI SAN CRISOGONO IN PIAZZA SONNINO DOPO
AVER ATTRAVERSATO VIALE TRASTEVERE E ALTRE STRADE DEL QUARTIERE . DALLE
17,30 ALLE 21 CIRCA, I TRAM DELLA LINEA 8 PROVENIENTI DAL CASALETTO DA
VIALE TRASTEVERE PERCORRERANNO VIA INDUNO, PIAZZA DI PORTA PORTESE, VIA
MARMORATA E PIAZZALE OSTIENSE DOVE EFFETTUERANNO CAPOLINEA E RIPRENDERANNO
LA CORSA DI RITORNO VERSO IL CASALETTO. MODIFICHE ANCHE PER I BUS DELLE
LINEE DI ZONA .
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma