Traffico Roma del 20-07-2019 ore 14:30

SULLA VIA PONTINA CODE PER INCIDENTE IN USCITA DA ROMA, TRA IL BIVIO PER

LA CRISTOFORO COLOMBO E CASTEL DI DECIMA

SUL RESTO DELLA CITTA’ NON EVIDENZIANO PARTICOLARI DIFFICOLTA’ , SE NON

QUELLE LEGATE AL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA METRO B FORTI RITARDI TRA REBIBBIA E BOLOGNA PER UN GUASTO E

INTERVENTO TECNICO NELLA STAZIONE QUINTILIANI

Mentre per LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA.

OGGI E DOMANI, LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI TRA COLLI ALBANI E ANAGNINA E’

SOSPESA E SOSTITUITA CON BUS. SERVIZIO METRO REGOLARE TRA COLLI ALBANI E

BATTISTINI. LA LINEA BUS NAVETTA MA7 EFFETTUA FERMATE IN PROSSIMITÀ DELLE

STAZIONI CHIUSE

A TRASTEVERE , DALLE 18,30 PROCESSIONE IN ONORE DELLA MADONNA DÉ NOANTRI.

I FEDELI SI MUOVERANNO DALLA CHIESA DI SANT’AGATA IN LARGO SAN GIOVANNI DE

MATHA E ARRIVERANNO ALLA BASILICA DI SAN CRISOGONO IN PIAZZA SONNINO DOPO

AVER ATTRAVERSATO VIALE TRASTEVERE E ALTRE STRADE DEL QUARTIERE . DALLE

17,30 ALLE 21 CIRCA, I TRAM DELLA LINEA 8 PROVENIENTI DAL CASALETTO DA

VIALE TRASTEVERE PERCORRERANNO VIA INDUNO, PIAZZA DI PORTA PORTESE, VIA

MARMORATA E PIAZZALE OSTIENSE DOVE EFFETTUERANNO CAPOLINEA E RIPRENDERANNO

LA CORSA DI RITORNO VERSO IL CASALETTO. MODIFICHE ANCHE PER I BUS DELLE

LINEE DI ZONA .

AUTORE: MASSIMO VESCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma