Traffico Roma del 20-07-2019 ore 15:30
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CI SONO NOTEVOLI DIFFICOLTÀ SULLA PONTINA. UN INCIDENTE PROVOCA LUNGHE CODE
A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE SINO POCO PRIMA DEL BIVIO DI PRATICA DI MARE
IN DIREZIONE DI LATINA. SULLA LAURENTINA CODE TRA LA SELVOTTA E L’INCROCIO
CON VIA DELLA SOLFARATA
SULLA LITORANEA INCOLONNAMENTI IN DIVERSI TRATTI NELLE DUE DIREZIONI TRA
TORVAJANICA, CASTEL PORZIANO E CASTEL FUSANO.
SCORREVOLE IL TRAFFICO SULLE ALTRE STRADE DELLA CAPITALE, SUL RACCORDO
ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24.
IN VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO È CHIUSA PER LAVORI LA GALLERIA
FARNESINA; IL TRAFFICO È DEVIATO NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, CON
CONSEGUENTI RALLENTAMENTI E CODE
PER TUTTO IL FINE SETTIMANA IL RALLY DI ROMA CAPITALE
ATTENZIONE AI DIVIETI E CAMBAMENTI PER LA CIRCOLAZIONE SU NUMEROSE STRADE
DI OSTIA, DIVIETO DI TRANSITO SU PIAZZA DELLA STAZIONE VECCHIA.
DIVIETI ATTIVI FINO ALLE 7 DI LUNEDÌ 22 LUGLIO
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: STEFANO BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma