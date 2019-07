Traffico Roma del 20-07-2019 ore 17:00

ATAC PROSEGUE LA MANUTENZIONE DEL FINE SETTIMANA PER LA METRO A. OGGI E

DOMANI SOSPESO IL SERVIZIO TRA COLLI ALBANI E ANAGNIA. SI PROSEGUE CON

AUTOBUS SOSTITUTIVI.

PROSEGUONO FINO AL 23 LUGLIO I LAVORI NELLA GALLERIA FARNESINA PER LA

SOSTITUZIONE DEL VECCHIO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CON IL LED.

LA MANUTENZIONE IN CORSO COMPORTA LA CHIUSURA DEL TRATTO DA VIA DEL FORO

ITALICO IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO.

STASERA ALL’IPPODROMO DELLE CAPANNELLE, “ROCK IN ROMA” OSPITA IL ROCK

ALTERNATIVO DEI MINISTRI ALLE 22:30. L’APERTURA DEI CANCELLI È PREVISTA

COMUNQUE ALLE 19:00 PER CHI VOLESSE COMINICIARE LA SERATA CON IL LIVE DI

GIANCANE. PRUDENZA DUNQUE PER IL TRAFFICO PREVISTO IN TUTTO IL QUARTIERE

APPIO TUSCOLANO.

ANCORA MUSICA, QUESTA VOLTA ALL’ OLIMPICO, PER CHI AGLI ARTISTI ITALIANI

PREFERISCE IL ROCK BRITANNICO DEI MUSE.

ALLE 21:00 LO STADIO DI ROMA OSPITA LA BAND INGLESE CHE PROSEGUE IL TOUR

IN ITALIA.

DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZALE DELLA FARNESINA, MENTRE PER FAVORIRE IL

DEFLUSSO DEGLI SPETTATORI CHIUSI AL TRAFFICO LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ

VERSO PIAZZA LAURO DE BOSIS, VIALE PAOLO BOSELLI VERSO LUNGOTEVERE DIAZ E

VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE SALARIA-

FINE SETTIMANA DEDICATO AGLI AMANTI DELLE QUATTRO RUOTE CON IL CAMPIONATO

ITALIANO DEL “RALLY DI ROMA CAPITALE 2019”.

DOMANI, DOMENICA 21 LUGLIO, ATTESI A OSTIA I PILOTI PER LA PARTE FINALE

DELLA GARA. SONO CHIUSE FINO ALLE 7 DI LUNEDI MATTINA LUNGOMARE TOSCANELLI,

PIAZZA DEI RAVENNATI, VIALE DELLA MARINA E VIA CAPITAN BAVASTRO.

———————–

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma