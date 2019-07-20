Traffico Roma del 20-07-2019 ore 17:30
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ATAC PROSEGUE LA MANUTENZIONE DEL FINE SETTIMANA PER LA METRO A. OGGI E
DOMANI SOSPESO IL SERVIZIO TRA COLLI ALBANI E ANAGNIA. SI PROSEGUE CON
AUTOBUS SOSTITUTIVI.
PROSEGUONO FINO AL 23 LUGLIO I LAVORI NELLA GALLERIA FARNESINA PER LA
SOSTITUZIONE DEL VECCHIO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CON IL LED.
LA MANUTENZIONE IN CORSO COMPORTA LA CHIUSURA DEL TRATTO DA VIA DEL FORO
ITALICO IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO.
STASERA ALL’IPPODROMO DELLE CAPANNELLE, “ROCK IN ROMA” OSPITA IL ROCK
ALTERNATIVO DEI MINISTRI ALLE 22:30. L’APERTURA DEI CANCELLI È PREVISTA
COMUNQUE ALLE 19:00 PER CHI VOLESSE COMINICIARE LA SERATA CON IL LIVE DI
GIANCANE. PRUDENZA DUNQUE PER IL TRAFFICO PREVISTO IN TUTTO IL QUARTIERE
APPIO TUSCOLANO.
ANCORA MUSICA, QUESTA VOLTA ALL’ OLIMPICO, PER CHI AGLI ARTISTI ITALIANI
PREFERISCE IL ROCK BRITANNICO DEI MUSE.
ALLE 21:00 LO STADIO DI ROMA OSPITA LA BAND INGLESE CHE PROSEGUE IL TOUR
IN ITALIA.
DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZALE DELLA FARNESINA, MENTRE PER FAVORIRE IL
DEFLUSSO DEGLI SPETTATORI CHIUSI AL TRAFFICO LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ
VERSO PIAZZA LAURO DE BOSIS, VIALE PAOLO BOSELLI VERSO LUNGOTEVERE DIAZ E
VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE SALARIA-
FINE SETTIMANA DEDICATO AGLI AMANTI DELLE QUATTRO RUOTE CON IL CAMPIONATO
ITALIANO DEL “RALLY DI ROMA CAPITALE 2019”.
DOMANI, DOMENICA 21 LUGLIO, ATTESI A OSTIA I PILOTI PER LA PARTE FINALE
DELLA GARA. SONO CHIUSE FINO ALLE 7 DI LUNEDI MATTINA LUNGOMARE TOSCANELLI,
PIAZZA DEI RAVENNATI, VIALE DELLA MARINA E VIA CAPITAN BAVASTRO.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma