Traffico Roma del 20-07-2019 ore 18:30

TRAFFICO IN AUMENTO IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI ARTERIE CITTADINE. SUL

RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI DALL’USCITA OSTIA ACILIA SINO ALLO SVINCOLO

APPIA. NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SULLE ALTRE AUTOSTRADE.

C’È UN PO’ DI TRAFFICO DI RIENTRO DI QUANTI HANNO TRASCORSO LA GIORNATA AL

MARE. CODE A TRATTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO E SULLA VIA DEL MARE E

NATURALMENTE ANCHE SULL’OSTIENSE, MENTRE SULLA PONTINA ABBIAMO CODE TRA

POMEZIA NORD E IL BIVIO PER VIA DI DECIMA, NATURALMENTE VERSO ROMA.

RICORDIAMO IN VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO È CHIUSA PER LAVORI LA

GALLERIA FARNESINA; IL TRAFFICO È DEVIATO NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII,

CON CONSEGUENTI RALLENTAMENTI E CODE

PER TUTTO IL FINE SETTIMANA IL RALLY DI ROMA CAPITALE

ATTENZIONE AI DIVIETI E CAMBAMENTI PER LA CIRCOLAZIONE SU NUMEROSE STRADE

DI OSTIA, DIVIETO DI TRANSITO SU PIAZZA DELLA STAZIONE VECCHIA.

DIVIETI ATTIVI FINO ALLE 7 DI LUNEDÌ 22 LUGLIO

