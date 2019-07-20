Traffico Roma del 20-07-2019 ore 18:30
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TRAFFICO IN AUMENTO IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI ARTERIE CITTADINE. SUL
RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI DALL’USCITA OSTIA ACILIA SINO ALLO SVINCOLO
APPIA. NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SULLE ALTRE AUTOSTRADE.
C’È UN PO’ DI TRAFFICO DI RIENTRO DI QUANTI HANNO TRASCORSO LA GIORNATA AL
MARE. CODE A TRATTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO E SULLA VIA DEL MARE E
NATURALMENTE ANCHE SULL’OSTIENSE, MENTRE SULLA PONTINA ABBIAMO CODE TRA
POMEZIA NORD E IL BIVIO PER VIA DI DECIMA, NATURALMENTE VERSO ROMA.
RICORDIAMO IN VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO È CHIUSA PER LAVORI LA
GALLERIA FARNESINA; IL TRAFFICO È DEVIATO NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII,
CON CONSEGUENTI RALLENTAMENTI E CODE
PER TUTTO IL FINE SETTIMANA IL RALLY DI ROMA CAPITALE
ATTENZIONE AI DIVIETI E CAMBAMENTI PER LA CIRCOLAZIONE SU NUMEROSE STRADE
DI OSTIA, DIVIETO DI TRANSITO SU PIAZZA DELLA STAZIONE VECCHIA.
DIVIETI ATTIVI FINO ALLE 7 DI LUNEDÌ 22 LUGLIO
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE
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AUTORE: STEFANO BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma