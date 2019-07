Traffico Roma del 20-07-2019 ore 19:30

BUONASERA DALLA REDAZIONE.

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO E SUL PERCORSO CITTADINO DELLA ROMA-

TERAMO.

SI GUIDA REGOLARMENTE SULLA TANGENZIALE EST E SU TUTTE LE PIÙ IMPORTANTI

STRADE DELLA CITTÀ.

CIRCOLAZIONE MAGGIORMENTE CONCENTRATA SULLA LITORANEA TRA OSTIA E ANZIO IN

ENTRAMBE LE DIREZIONI, SULLA SS148 PONTINA DA CASTEL ROMANO A TRIGORIA

VERSO IL GRA E SULLA STATALE AURELIA TRA VILLAGGIO DEL FANCIULLO E SANTA

MARINELLA IN TUTT’E DUE LE DIREZIONI E VERSO LA CAPITALE DA PALIDORO AL

CENTRO TRE DENARI.

A PONTE MAMMOLO PRUDENZA PER UN INCIDENTE IN VIA CASALE DI SAN BASILIO

VICINO VIA POLLENZA.

ALLE 21:00 LO STADIO OLIMPICO OSPITA I MUSE CHE PROSEGUENO IL TOUR IN

ITALIA.

DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZALE DELLA FARNESINA, MENTRE PER FAVORIRE IL

DEFLUSSO DEGLI SPETTATORI CHIUSI AL TRAFFICO LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ

VERSO PIAZZA LAURO DE BOSIS, VIALE PAOLO BOSELLI VERSO LUNGOTEVERE DIAZ E

VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE SALARIA.

TUTTO IL TRAFFICO IN TEMPO REALE CHIAMANDO IL NUMERO GRATUITO DI LUCEVERDE

800.18.34.34.

———————–

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma