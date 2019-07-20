Traffico Roma del 20-07-2019 ore 19:30
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BUONASERA DALLA REDAZIONE.
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO E SUL PERCORSO CITTADINO DELLA ROMA-
TERAMO.
SI GUIDA REGOLARMENTE SULLA TANGENZIALE EST E SU TUTTE LE PIÙ IMPORTANTI
STRADE DELLA CITTÀ.
CIRCOLAZIONE MAGGIORMENTE CONCENTRATA SULLA LITORANEA TRA OSTIA E ANZIO IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI, SULLA SS148 PONTINA DA CASTEL ROMANO A TRIGORIA
VERSO IL GRA E SULLA STATALE AURELIA TRA VILLAGGIO DEL FANCIULLO E SANTA
MARINELLA IN TUTT’E DUE LE DIREZIONI E VERSO LA CAPITALE DA PALIDORO AL
CENTRO TRE DENARI.
A PONTE MAMMOLO PRUDENZA PER UN INCIDENTE IN VIA CASALE DI SAN BASILIO
VICINO VIA POLLENZA.
ALLE 21:00 LO STADIO OLIMPICO OSPITA I MUSE CHE PROSEGUENO IL TOUR IN
ITALIA.
DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZALE DELLA FARNESINA, MENTRE PER FAVORIRE IL
DEFLUSSO DEGLI SPETTATORI CHIUSI AL TRAFFICO LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ
VERSO PIAZZA LAURO DE BOSIS, VIALE PAOLO BOSELLI VERSO LUNGOTEVERE DIAZ E
VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE SALARIA.
TUTTO IL TRAFFICO IN TEMPO REALE CHIAMANDO IL NUMERO GRATUITO DI LUCEVERDE
800.18.34.34.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma