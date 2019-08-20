Traffico Roma del 20-08-2019 ore 08:30
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CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE IL TRAFFICO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU
TUTTE LE CONSOLARI ,
PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, SINO AL 2 SETTEMBRE CHIUSA LA
GALLERIA GIOVANNI XXIII DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO
ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA.
SULLA VIA SALARIA LAVORI PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO IN USCITA DA ROMA;
CARREGGIATA RIDOTTA TRA VIA DEI PRATI FISCALI E IL RACCORDO ANULARE.
ATTESE NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO ..
TRASPORTO PUBBLICO
PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTUTTURA SULLA LINEA A DELLA
METROPOLITANA:
DA OGGI 20 AGOSTO AL VIA LA TERZA FASE DEGLI INTERVENTI CHE PREVEDE LO
STOP ALLA CIRCOLAZIONE, FINO AL 25 AGOSTO, TRA LE STAZIONI DI TERMINI E
BATTISTINI . IL COLLEGAMENTO TRA LE STAZIONI E’ GARANTITO DA NAVETTE BUS
SOSTITUTIVE.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma