Traffico Roma del 20-08-2019 ore 09:00

CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE IL TRAFFICO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU

TUTTE LE CONSOLARI ,



PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, SINO AL 2 SETTEMBRE CHIUSA LA

GALLERIA GIOVANNI XXIII DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO

ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA.

SULLA VIA SALARIA LAVORI PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO IN USCITA DA ROMA;

CARREGGIATA RIDOTTA TRA VIA DEI PRATI FISCALI E IL RACCORDO ANULARE.

ATTESE NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO ..

TRASPORTO PUBBLICO

PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTUTTURA SULLA LINEA A DELLA

METROPOLITANA:

DA OGGI 20 AGOSTO AL VIA LA TERZA FASE DEGLI INTERVENTI CHE PREVEDE LO

STOP ALLA CIRCOLAZIONE, FINO AL 25 AGOSTO, TRA LE STAZIONI DI TERMINI E

BATTISTINI . IL COLLEGAMENTO TRA LE STAZIONI E’ GARANTITO DA NAVETTE BUS

SOSTITUTIVE.

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

