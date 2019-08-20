Traffico Roma del 20-08-2019 ore 09:30
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SCORREVOLE IL TRAFFICO SULLE STRADE DELLA CAPITALE, GIORNATE ANCORA
TRANQUILLE SENZA SEGNALAZIONI DI RILIEVO
AL VIA I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA PIETRO MASCAGNI, SIAMO NELLE
VICINANZE DI VIALE SOMALIA.
DA OGGI E SINO AL PROSSIMO 24 AGOSTO ATTIVI DEI CAMBIAMENTI PER LA
VIABILITÀ, TRA LE 7:30 E LE 14:00, TRA VIALE ARRIGO BOITO E VIA GIUSEPPE
MARTUCCI; SARÀ INOLTRE POSSIBILE CIRCOLARE SOLO DA VIALE BOITO VERSO VIALE
SOMALIA, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO
SEMPRE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI
E VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA PER LAVORI
ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE.
TERZA ED ULTIMA FASE DI RINNOVO DELLE INFRASTRUTTURE DELLA LINEA A DELLA
METROPOLITANA, SINO AL PROSSIMO 25 AGOSTO NON CIRCOLANO I TRENI TRA LE
STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI, ATTIVO IL SERVIZIO DI NAVETTE BUS
SOSTITUTIVE. I TRENI CIRCOLANO REGOLARMENTE NELLA TRATTA TERMINI –
ANAGNINA
PER UN GUASTO TECNICO INVECE È TEMPORAENAMENTE CHIUSA LA STAZIONE DI
MANZONI, I TRENI CIRCOLANO SENZA EFFETUARE LA FERMATA
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: EMANUELA CASTALDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma