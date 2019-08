Traffico Roma del 20-08-2019 ore 10:00

SCORREVOLE IL TRAFFICO SULLE STRADE DELLA CAPITALE, GIORNATE ANCORA

TRANQUILLE SENZA SEGNALAZIONI DI RILIEVO

AL VIA I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA PIETRO MASCAGNI, SIAMO NELLE

VICINANZE DI VIALE SOMALIA.

DA OGGI E SINO AL PROSSIMO 24 AGOSTO ATTIVI DEI CAMBIAMENTI PER LA

VIABILITÀ, TRA LE 7:30 E LE 14:00, TRA VIALE ARRIGO BOITO E VIA GIUSEPPE

MARTUCCI; SARÀ INOLTRE POSSIBILE CIRCOLARE SOLO DA VIALE BOITO VERSO VIALE

SOMALIA, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO



SEMPRE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI

E VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA PER LAVORI

ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE.



TERZA ED ULTIMA FASE DI RINNOVO DELLE INFRASTRUTTURE DELLA LINEA A DELLA

METROPOLITANA, SINO AL PROSSIMO 25 AGOSTO NON CIRCOLANO I TRENI TRA LE

STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI, ATTIVO IL SERVIZIO DI NAVETTE BUS

SOSTITUTIVE. I TRENI CIRCOLANO REGOLARMENTE NELLA TRATTA TERMINI –

ANAGNINA

PER UN GUASTO TECNICO INVECE È TEMPORAENAMENTE CHIUSA LA STAZIONE DI

MANZONI, I TRENI CIRCOLANO SENZA EFFETUARE LA FERMATA

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34

