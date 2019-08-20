Traffico Roma del 20-08-2019 ore 10:30
Più informazioni su
ALCUNI INCIDENTI SONO SEGNALATI IN CITTÀ CON POSSIBILI RIPERCUSSIONI PE
RIL TRAFFICO
POSSIBILI RALLENTAMENTI PER IL TRAFFICO SU VIA DI BRAVETTA PER INCIDENTE
ALL’ALTEZZA DI CASETTA MATTEI
ANCHE SU VIA PORTUENSE È AVVENUTO UN INCIDENTE ALL’INCORCIO CON VIA DELLA
MAGLIANA
SONO COMINCIATI OGGI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA PIETRO MASCAGNI,
SIAMO NELLE VICINANZE DI VIALE SOMALIA.
DA OGGI E SINO AL PROSSIMO 24 AGOSTO ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA
VIABILITÀ, TRA LE 7:30 E LE 14:00, TRA VIALE ARRIGO BOITO E VIA GIUSEPPE
MARTUCCI; SARÀ INOLTRE POSSIBILE CIRCOLARE SOLO DA VIALE BOITO VERSO VIALE
SOMALIA, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO
SEMPRE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI
E VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA PER LAVORI
ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE.
ULTIMA FASE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE INFRASTRUTTURE DELLA LINEA A DELLA
METROPOLITANA, SINO AL PROSSIMO 25 AGOSTO BUS NAVETTE SOSTITUTIVE PER IL
COLLEGAMENTO TERMINI – BATTISTINI, I TRENI CIRCOLANO SOLO NELLA TRATTA
TERMINI – ANAGNINA
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
———————–
AUTORE: EMANUELA CASTALDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma