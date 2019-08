Traffico Roma del 20-08-2019 ore 10:30

ALCUNI INCIDENTI SONO SEGNALATI IN CITTÀ CON POSSIBILI RIPERCUSSIONI PE

RIL TRAFFICO



POSSIBILI RALLENTAMENTI PER IL TRAFFICO SU VIA DI BRAVETTA PER INCIDENTE

ALL’ALTEZZA DI CASETTA MATTEI

ANCHE SU VIA PORTUENSE È AVVENUTO UN INCIDENTE ALL’INCORCIO CON VIA DELLA

MAGLIANA

SONO COMINCIATI OGGI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA PIETRO MASCAGNI,

SIAMO NELLE VICINANZE DI VIALE SOMALIA.

DA OGGI E SINO AL PROSSIMO 24 AGOSTO ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA

VIABILITÀ, TRA LE 7:30 E LE 14:00, TRA VIALE ARRIGO BOITO E VIA GIUSEPPE

MARTUCCI; SARÀ INOLTRE POSSIBILE CIRCOLARE SOLO DA VIALE BOITO VERSO VIALE

SOMALIA, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO



SEMPRE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI

E VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA PER LAVORI

ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE.



ULTIMA FASE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE INFRASTRUTTURE DELLA LINEA A DELLA

METROPOLITANA, SINO AL PROSSIMO 25 AGOSTO BUS NAVETTE SOSTITUTIVE PER IL

COLLEGAMENTO TERMINI – BATTISTINI, I TRENI CIRCOLANO SOLO NELLA TRATTA

TERMINI – ANAGNINA



PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34

AUTORE: EMANUELA CASTALDI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma