Traffico Roma del 20-08-2019 ore 11:30
Più informazioni su
POSSIBILI RALLENTAMENTI PER IL TRAFFICO SU VIA DI BRAVETTA PER INCIDENTE
ALL’ALTEZZA DI CASETTA MATTEI
ANCHE SU VIA PORTUENSE È AVENUTO UN INCIDENTE ALL’INCORCIO CON VIA DELLA
MAGLIANA
SONO COMINCIATI OGGI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA PIETRO MASCAGNI,
SIAMO NELLE VICINANZE DI VIALE SOMALIA.
DA OGGI E SINO AL PROSSIMO 24 AGOSTO ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA
VIABILITÀ, TRA LE 7:30 E LE 14:00, TRA VIALE ARRIGO BOITO E VIA GIUSEPPE
MARTUCCI; SARÀ INOLTRE POSSIBILE CIRCOLARE SOLO DA VIALE BOITO VERSO VIALE
SOMALIA, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO
SEMPRE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI
E VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA PER LAVORI
ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE.
ULTIMA FASE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE INFRASTRUTTURE DELLA LINEA A DELLA
METROPOLITANA, SINO AL PROSSIMO 25 AGOSTO BUS NAVETTE SOSTITUTIVE PER IL
COLLEGAMENTO TERMINI – BATTISTINI, I TRENI CIRCOLANO SOLO NELLA TRATTA
TERMINI – ANAGNINA
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: EMANUELA CASTALDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma