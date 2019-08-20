Traffico Roma del 20-08-2019 ore 12:30
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POSSIBILI RALLENTAMENTI PER IL TRAFFICO SULLA CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE
PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA PROSPERO ALPINO
ANCHE SU VIA DI BOCCEA SONO POSSIBILI DEI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE
ALL’ALTEZZA DI VIA VEROLENGO
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE INVECE SULLA VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DEL
MERCATO IRNERIO NELLE DUE DIREZIONI
SONO COMINCIATI OGGI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA PIETRO MASCAGNI,
SIAMO NELLE VICINANZE DI VIALE SOMALIA.
DA OGGI E SINO AL PROSSIMO 24 AGOSTO ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA
VIABILITÀ, TRA VIALE ARRIGO BOITO E VIA GIUSEPPE MARTUCCI; SI CIRCOLA A
SENSO UNICO DI MARCIA DA VIALE BOITO VERSO VIALE SOMALIA, ATTENZIONE ALLA
SEGNALETICA SUL POSTO
ULTIMA FASE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE INFRASTRUTTURE DELLA LINEA A DELLA
METROPOLITANA, SINO AL PROSSIMO 25 AGOSTO BUS NAVETTE SOSTITUTIVE PER IL
COLLEGAMENTO TERMINI – BATTISTINI, I TRENI CIRCOLANO SOLO NELLA TRATTA
TERMINI – ANAGNINA
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: EMANUELA CASTALDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma