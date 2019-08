Traffico Roma del 20-08-2019 ore 13:30

TRAFFICO PER ORA SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE, LUNGO IL PERCORSO URBANO

DELLA A24 ROMA-L’AQUILA-TERAMO, E IN TANGENZIALE;

MENTRE, IN CITTÀ

CI SONO RALLENTAMENTI SU VIA DI BOCCEA PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA

VEROLENGO

SI RALLENTA ANCHE SULLA VIA AURELIA E LA CAUSA È ANCORA UN INCIDENTE

ALL’ALTEZZA DEL MERCATO IRNERIO

NELLE VICINANZE DI VIALE SOMALIA, INIZIATI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI

VIA PIETRO MASCAGNI,

PERTANTO, DA OGGI E SINO AL PROSSIMO 24 AGOSTO IN ORARIO 7.30-14, È

VIETOATO IL TRANSITO, TRA VIALE ARRIGO BOITO E VIA GIUSEPPE MARTUCCI; SI

CIRCOLA A SENSO UNICO DI MARCIA DA VIALE BOITO VERSO VIALE SOMALIA,

ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO



INFINE, IL TRASPORTO:

DISAGI SULLA METRO A PER GUASTO TECNICO CHIUSA LA STAZIONE MANZONI, I TRENI

TRANSITANO SENZA FERMARSI;

INOLTRE, PROPRIO, SULLA METRO DELLA LINEA A, AL VIA QUESTA SETTIMANA,

L’ULTIMA FASE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE INFRASTRUTTURE

QUINDI, DA OGGI AL PROSSIMO 25 AGOSTO, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO TRA LE

STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI; IN STRADA ATTIVE NAVETTE BUS-SOSTITUTIVE

PER LA TRATTA INTERROTTA;

SULLA METRO A, QUINDI, I TRENI CIRCOLANO SOLO NELLA TRATTA TERMINI –

ANAGNINA

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34

È TUTTO

AUTORE: DONATELLA RUSSO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma