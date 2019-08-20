Traffico Roma del 20-08-2019 ore 13:30
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TRAFFICO PER ORA SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE, LUNGO IL PERCORSO URBANO
DELLA A24 ROMA-L’AQUILA-TERAMO, E IN TANGENZIALE;
MENTRE, IN CITTÀ
CI SONO RALLENTAMENTI SU VIA DI BOCCEA PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA
VEROLENGO
SI RALLENTA ANCHE SULLA VIA AURELIA E LA CAUSA È ANCORA UN INCIDENTE
ALL’ALTEZZA DEL MERCATO IRNERIO
NELLE VICINANZE DI VIALE SOMALIA, INIZIATI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI
VIA PIETRO MASCAGNI,
PERTANTO, DA OGGI E SINO AL PROSSIMO 24 AGOSTO IN ORARIO 7.30-14, È
VIETOATO IL TRANSITO, TRA VIALE ARRIGO BOITO E VIA GIUSEPPE MARTUCCI; SI
CIRCOLA A SENSO UNICO DI MARCIA DA VIALE BOITO VERSO VIALE SOMALIA,
ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO
INFINE, IL TRASPORTO:
DISAGI SULLA METRO A PER GUASTO TECNICO CHIUSA LA STAZIONE MANZONI, I TRENI
TRANSITANO SENZA FERMARSI;
INOLTRE, PROPRIO, SULLA METRO DELLA LINEA A, AL VIA QUESTA SETTIMANA,
L’ULTIMA FASE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE INFRASTRUTTURE
QUINDI, DA OGGI AL PROSSIMO 25 AGOSTO, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO TRA LE
STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI; IN STRADA ATTIVE NAVETTE BUS-SOSTITUTIVE
PER LA TRATTA INTERROTTA;
SULLA METRO A, QUINDI, I TRENI CIRCOLANO SOLO NELLA TRATTA TERMINI –
ANAGNINA
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma