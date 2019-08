Traffico Roma del 20-08-2019 ore 14:30

SULLA VIA PONTINA UN INCIDENTE PROVOCA CODE DAL RACCORDO ANULARE A TOR DE

CENCI IN DIREZIONE FUORI ROMA

RIAPERTA DA POCO LA TANGENIALE EST IN PRECEDENZA CHIUSA PER INCIDENTE TRA

LO SVINCOLO PER LA ROMA L’AQUILA E TIBURTINA PORTONACCIO VERSO VIA SALARIA

TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA CHIUSA PER UN GUASTO TECNICO LA STAZIONE

DI MANZONI, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI



PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma