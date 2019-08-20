Traffico Roma del 20-08-2019 ore 15:30
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CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO IL
PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA-TERAMO, IN TANGENZIALE E SU TUTTE
LE CONSOLARI
MENTRE, IN CITTÀ CI SONO RALLENTAMENTI, IN VIA TUSCOLANA PER UN INCIDENTE
AVVENUTO NEI PRESSI DI VIA CALPURNIO FIAMMA
SI RALLENTA ANCHE IN PIAZZA DELLA RADIO PER UN SECONDO INCIDENTE
ALL’ALTEZZA DI VIALE GUGLIELMO MARCONI
POSSIBILI RALLENTAMENTI PER ALTRI DUE INCIDENTI
UNO IN VIA CASSIA IN PROSSIMITÀ VIA DELLA STORTA
UN SECONDO, ALL’INFERNETTO, IN VIALE DI CASTEL PORZIANO IN PROSSIMITÀ DI
VIA LUZZASCO LUZZASCHI
INFINE, IL TRASPORTO:
AL VIA QUESTA SETTIMANA, L’ULTIMA FASE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE
INFRASTRUTTURE SULLA METRO A, CON LA PARZIALE INTERRUZIONE DEL SERVIZIO;
QUINDI, DA OGGI AL PROSSIMO 25 AGOSTO, I TRENI NON CIRCOLANO, TRA LE
STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI; IN STRADA ATTIVE NAVETTE BUS-SOSTITUTIVE
PER LA TRATTA INTERROTTA;
IL SERVIZIO METROPOLITANO, È QUINDI, ATTIVO SOLO NELLA TRATTA TERMINI-
ANAGNINA
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma