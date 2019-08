Traffico Roma del 20-08-2019 ore 15:30

CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO IL

PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA-TERAMO, IN TANGENZIALE E SU TUTTE

LE CONSOLARI



MENTRE, IN CITTÀ CI SONO RALLENTAMENTI, IN VIA TUSCOLANA PER UN INCIDENTE

AVVENUTO NEI PRESSI DI VIA CALPURNIO FIAMMA

SI RALLENTA ANCHE IN PIAZZA DELLA RADIO PER UN SECONDO INCIDENTE

ALL’ALTEZZA DI VIALE GUGLIELMO MARCONI

POSSIBILI RALLENTAMENTI PER ALTRI DUE INCIDENTI

UNO IN VIA CASSIA IN PROSSIMITÀ VIA DELLA STORTA

UN SECONDO, ALL’INFERNETTO, IN VIALE DI CASTEL PORZIANO IN PROSSIMITÀ DI

VIA LUZZASCO LUZZASCHI

INFINE, IL TRASPORTO:

AL VIA QUESTA SETTIMANA, L’ULTIMA FASE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE

INFRASTRUTTURE SULLA METRO A, CON LA PARZIALE INTERRUZIONE DEL SERVIZIO;

QUINDI, DA OGGI AL PROSSIMO 25 AGOSTO, I TRENI NON CIRCOLANO, TRA LE

STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI; IN STRADA ATTIVE NAVETTE BUS-SOSTITUTIVE

PER LA TRATTA INTERROTTA;

IL SERVIZIO METROPOLITANO, È QUINDI, ATTIVO SOLO NELLA TRATTA TERMINI-

ANAGNINA

