Traffico Roma del 20-08-2019 ore 17:00
Più informazioni su
CIRCOLAZIONE SCARSA, IN QUESTE ORE, SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI
POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, TUTTAVIA LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA,
RIDUCENDO LA VELOCITà E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA.
SULLA VIA SALARIA LAVORI PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO IN USCITA DALLA CITTà:
CARREGGIATA RIDOTTA TRA VIA DEI PRATI FISCALI ED IL GRA, POSSIBILI CODE
NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO.
PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, RESTA CHIUSA LA GALLERIA
GIOVANNI XXIII DA PINETA SACCHETTI A SCENDERE VERSO LO STADIO OLIMPICO;
TERMINE DEI LAVORI E RIAPERTURA IL PROSSIMO 2 SETTEMBRE.
AL PORTUENSE CHIUSA Via Francesco Crispigni fra Via Gaetano Rappini e Via
Alessandro Brisse PER LAVORI URGENTI IN SEGUITO AD UNA copiosa perdita
d’acqua sulla carreggiata.
PER QUANTO RIGUARDA ILTRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA
METROPOLITANA RESTERà INTERROTTA SINO AL 25 AGOSTO, PER LAVORI, LA TRATTA
TERMINI-BATTISITNI: ATTIVI, COMUNQUE, BUS SOSTITUTIVI.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma