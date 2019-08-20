Traffico Roma del 20-08-2019 ore 17:30
Più informazioni su
TRAFFICO REGOLARE IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA
CAPITALE.
PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIA DI GROTTA PERFETTA ALL’ALTEZZA DI
VIA C.COLOMBO, POSSIBILI RALLENTAMENTI.
SU VIA SALARIA LAVORI PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO IN USCITA DALLA CITTÀ:
CARREGGIATA RIDOTTA TRA VIA DEI PRATI FISCALI ED IL RACCORDO ANULARE, NON
SI ESCLUDONO RALLENTAMENTI E CODE NELLE ORE DIMAGGIOR TRAFFICO.
RICORDIAMO CHE PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, RESTA CHIUSA LA
GALLERIA GIOVANNI XXIII DA PINETA SACCHETTI VERSO LO STADIO OLIMPICO;
TERMINE DEI LAVORI E RIAPERTURA IL PROSSIMO 2 SETTEMBRE.
AL PORTUENSE CHIUSA VIA FRANCESCO CRISPIGNI TRA VIA GAETANO RAPPINI E VIA
ALESSANDRO BRISSE PER LAVORI URGENTI IN SEGUITO AD UNA COPIOSA PERDITA
D’ACQUA SULLA CARREGGIATA.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE LA LINEA A DELLA
METROPOLITANA RESTERÀ INTERROTTA FINO AL 25 AGOSTO PER LAVORI TRA TERMINI E
BATTISITNI: ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma