Traffico Roma del 20-08-2019 ore 18:00

TRAFFICO REGOLARE IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA

CAPITALE.

PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIA DI GROTTA PERFETTA ALL’ALTEZZA DI

VIA C.COLOMBO, POSSIBILI RALLENTAMENTI.

SU VIA SALARIA LAVORI PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO IN USCITA DALLA CITTÀ:

CARREGGIATA RIDOTTA TRA VIA DEI PRATI FISCALI ED IL RACCORDO ANULARE, NON

SI ESCLUDONO RALLENTAMENTI E CODE NELLE ORE DIMAGGIOR TRAFFICO.

RICORDIAMO CHE PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, RESTA CHIUSA LA

GALLERIA GIOVANNI XXIII DA PINETA SACCHETTI VERSO LO STADIO OLIMPICO;

TERMINE DEI LAVORI E RIAPERTURA IL PROSSIMO 2 SETTEMBRE.

AL PORTUENSE CHIUSA VIA FRANCESCO CRISPIGNI TRA VIA GAETANO RAPPINI E VIA

ALESSANDRO BRISSE PER LAVORI URGENTI IN SEGUITO AD UNA COPIOSA PERDITA

D’ACQUA SULLA CARREGGIATA.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE LA LINEA A DELLA

METROPOLITANA RESTERÀ INTERROTTA FINO AL 25 AGOSTO PER LAVORI TRA TERMINI E

BATTISITNI: ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.

AUTORE: TIZIANA RAIMONDI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma