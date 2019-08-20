Traffico Roma del 20-08-2019 ore 19:00
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CIRCOLAZIONE SCARSA SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, NON MANCANO,
TUTTAVIA, SEGNALAZIONI DI INCIDENTI.
RALLENTAMENTI.IN CENTRO NELLA ZONA DI PIAZZA VENEZIA PER UN INCIDENTE
AVVENUTO aLL’ Altezza DI Via Cesare Battisti.
ALTRO DUE INCIDENTI NELLA ZONA DI OSTIA ANTICA: IL PRIMO SULLA VIA DEL MARE
IN PROSSIMITà DI Via di Castel Fusano VERSO ROMA, IL SECONDO PROPRIO SU VIA
DI CASTEL FUSANO ALL’ALTEZZA DI Via Carlo Maviglia. IN ENTRAMBI I CASI SI
CIRCOLA A senso unico alternato.
PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, RESTA CHIUSA LA GALLERIA
GIOVANNI XXIII DA PINETA SACCHETTI A SCENDERE VERSO LO STADIO OLIMPICO;
TERMINE DEI LAVORI E RIAPERTURA IL PROSSIMO 2 SETTEMBRE.
AL PORTUENSE ANCORA CHIUSA Via Francesco Crispigni fra Via Gaetano Rappini
e Via Alessandro Brisse PER LAVORI URGENTI IN SEGUITO AD UNA copiosa
perdita d’acqua sulla carreggiata.
PER QUANTO RIGUARDA ILTRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA
METROPOLITANA RESTERà INTERROTTA SINO AL 25 AGOSTO, PER LAVORI, LA TRATTA
TERMINI-BATTISITNI: ATTIVI, COMUNQUE, BUS SOSTITUTIVI.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma