Traffico Roma del 20-08-2019 ore 19:00

CIRCOLAZIONE SCARSA SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, NON MANCANO,

TUTTAVIA, SEGNALAZIONI DI INCIDENTI.

RALLENTAMENTI.IN CENTRO NELLA ZONA DI PIAZZA VENEZIA PER UN INCIDENTE

AVVENUTO aLL’ Altezza DI Via Cesare Battisti.

ALTRO DUE INCIDENTI NELLA ZONA DI OSTIA ANTICA: IL PRIMO SULLA VIA DEL MARE

IN PROSSIMITà DI Via di Castel Fusano VERSO ROMA, IL SECONDO PROPRIO SU VIA

DI CASTEL FUSANO ALL’ALTEZZA DI Via Carlo Maviglia. IN ENTRAMBI I CASI SI

CIRCOLA A senso unico alternato.

PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, RESTA CHIUSA LA GALLERIA

GIOVANNI XXIII DA PINETA SACCHETTI A SCENDERE VERSO LO STADIO OLIMPICO;

TERMINE DEI LAVORI E RIAPERTURA IL PROSSIMO 2 SETTEMBRE.

AL PORTUENSE ANCORA CHIUSA Via Francesco Crispigni fra Via Gaetano Rappini

e Via Alessandro Brisse PER LAVORI URGENTI IN SEGUITO AD UNA copiosa

perdita d’acqua sulla carreggiata.

PER QUANTO RIGUARDA ILTRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA

METROPOLITANA RESTERà INTERROTTA SINO AL 25 AGOSTO, PER LAVORI, LA TRATTA

TERMINI-BATTISITNI: ATTIVI, COMUNQUE, BUS SOSTITUTIVI.

———————–

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma