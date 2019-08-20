Traffico Roma del 20-08-2019 ore 19:30
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IL TRAFFICO SI MANTIENE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA
CAPITALE.
SU VIA SALARIA LAVORI PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO IN USCITA DALLA CITTÀ:
CARREGGIATA RIDOTTA TRA VIA DEI PRATI FISCALI ED IL RACCORDO ANULARE, NON
SI ESCLUDONO RALLENTAMENTI E CODE NELLE ORE DIMAGGIOR TRAFFICO.
RICORDIAMO CHE PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, RESTA CHIUSA LA
GALLERIA GIOVANNI XXIII DA PINETA SACCHETTI VERSO LO STADIO OLIMPICO;
TERMINE DEI LAVORI E RIAPERTURA IL PROSSIMO 2 SETTEMBRE.
AL PORTUENSE CHIUSA VIA FRANCESCO CRISPIGNI TRA VIA GAETANO RAPPINI E VIA
ALESSANDRO BRISSE PER LAVORI URGENTI IN SEGUITO AD UNA COPIOSA PERDITA
D’ACQUA SULLA CARREGGIATA.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE LA LINEA A DELLA
METROPOLITANA RESTERÀ INTERROTTA FINO AL 25 AGOSTO PER LAVORI TRA TERMINI E
BATTISITNI: ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma