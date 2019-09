Traffico Roma del 20-09-2019 ore 07:30

INTENSO IL TRAFFICO SU STRADE ED AUTOSTRADA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

LUNGHE CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE ALLA

TANGENZIALE EST

CODE POI SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA

ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE QUI ANCHE PER LAVORI

FILE A TRATTI SULLA VIA AURELIA VERSO PIAZZA IRNERIO A PARTIRE DAL RACCORDO

ANULARE

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA

CASSIA VEIENTANA E FLAMINIA E TRA CASILINA E APPIA

PER QUANTO RIGURDA IL TRASPORTO PUBBLICO, OGGI SCIOPERO DEL PERSONALE

COTRAL DALLE 8,30 ALLE 17 E POI DALLE 20 A FINE SERVIZIO, POSSIBILI DISAGI,

QUINDI, SUL SERVIZIO DEI BUS EXTRAURBANI.

SERVIZIO REGOLARE INVCE SULLE LINEE DI ATAC, ROMA TPL E FERROVIE DELLO

STATO.

AUTORE: SONIA CERQUETANI

