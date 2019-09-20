Traffico Roma del 20-09-2019 ore 08:00
Più informazioni su
INTENSO IL TRAFFICO SU STRADE ED AUTOSTRADA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
LUNGHE CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE ALLA
TANGENZIALE EST
CODE POI SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA
ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE QUI ANCHE PER LAVORI
FILE A TRATTI SULLA VIA AURELIA VERSO PIAZZA IRNERIO A PARTIRE DAL RACCORDO
ANULARE
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA
CASSIA VEIENTANA E FLAMINIA E TRA CASILINA E APPIA
PER QUANTO RIGURDA IL TRASPORTO PUBBLICO, OGGI SCIOPERO DEL PERSONALE
COTRAL DALLE 8,30 ALLE 17 E POI DALLE 20 A FINE SERVIZIO, POSSIBILI DISAGI,
QUINDI, SUL SERVIZIO DEI BUS EXTRAURBANI.
SERVIZIO REGOLARE INVCE SULLE LINEE DI ATAC, ROMA TPL E FERROVIE DELLO
STATO.
MA PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ
CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
———————–
AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma