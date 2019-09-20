Traffico Roma del 20-09-2019 ore 08:30
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SULLA TANGENZIALE EST PER INCIDENTE CODE TRA NOMENTANA E CORSO DI FRANCIA
IN DIREZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII
INCIDENTE ANCHE A SUD DELLA CAPITALE SULLA PONTINA, LUNCHE CODE TRA
POMEZIA NORD E PRATICA DI MARE VERSO ROMA
SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA
CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E LO SVINCOLO A24 E POI TRA CASILINA E
APPIA E IN ESTERNA TRA BOCCEA E PISANA
LUNGHE CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE ALLA
TANGENZIALE EST VERSO ROMA CENTRO E IN USCITA DALLA CAPITALE DA TOR CERVARA
AL RACCORDO ANULARE
CODE POI SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA
ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE QUI ANCHE PER LAVORI
FILE A TRATTI SULLA VIA AURELIA VERSO PIAZZA IRNERIO A PARTIRE DAL RACCORDO
ANULARE
PER QUANTO RIGURDA IL TRASPORTO PUBBLICO, OGGI SCIOPERO DEL PERSONALE
COTRAL DALLE 8,30 ALLE 17 E POI DALLE 20 A FINE SERVIZIO, POSSIBILI DISAGI,
QUINDI, SUL SERVIZIO DEI BUS EXTRAURBANI.
SERVIZIO REGOLARE INVCE SULLE LINEE DI ATAC, ROMA TPL E FERROVIE DELLO
STATO.
MA PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ
CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma