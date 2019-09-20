Traffico Roma del 20-09-2019 ore 10:30
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INVARIATA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SULLA VIA PONTINA PER INCIDENTE LUNGHE
CODE TRA POMEZIA NORD E PRATICA DI MARE VERSO ROMA, PROSEGUENDO FILE ANCHE
TRA TOR DE’ CENCI E LA CRISTOFORO COLOMBO
DOPO UN INCIDENTE ANCORA CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA TIBURTINA E CORSO
DI FRANCIA IN DIREZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII
DISAGI AL TRAFFICO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24, CODE DA TOR CERVARA ALLA
TANGENZIALE EST VERSO ROMA CENTRO E IN USCITA DALLA CAPITALE DA TOR CERVARA
AL RACCORDO ANULARE
SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE
LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E LO SVINCOLO A24 E POI TRA
CASILINA E ARDEATINA E IN ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E L’APPIA E TRA
CASILINA E TIBURTINA
CODE ANCHE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA
DELL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA TANGENZIALE EST, QUI ANCHE PER LAVORI
FILE A TRATTI SULLA VIA AURELIA VERSO PIAZZA IRNERIO A PARTIRE DAL RACCORDO
ANULARE
UNO SGUARDO AL TRASPORTTO PUBBLICO, OGGI SCIOPERO DEL PERSONALE COTRAL
FINO ALLE 17 E POI DALLE 20 A FINE SERVIZIO, POSSIBILI DISAGI, QUINDI, SUL
SERVIZIO DEI BUS EXTRAURBANI.
SERVIZIO REGOLARE INVCE SULLE LINEE DI ATAC, ROMA TPL E FERROVIE DELLO
STATO.
Per avere aggiornamenti in tempo reale chiama l’800 18 34 34. Un nostro
operatore ti accompagnerà nei tuoi spostamenti
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma