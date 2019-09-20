Traffico Roma del 20-09-2019 ore 12:30
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INCIDENTE SULLA VIA SALARIA, CODE ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL
CENTRO CITTA’
RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA
VITTORIO MONTGLIO E LARGO AGOSTINO GEMELLI VERSO LA GALLERIA GIVOANNI XXIII
DECISAMENTE MIGLIORATA INVECE LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL RACCORDO
ANULARE, AL MOMENTO SOLO BREVI RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA
AI RATRA APPIA E TUSCOLANA
TRASPORTTO PUBBLICO, OGGI SCIOPERO DEL PERSONALE COTRAL FINO ALLE 17 E
POI DALLE 20 A FINE SERVIZIO, POSSIBILI DISAGI, QUINDI, SUL SERVIZIO DEI
BUS EXTRAURBANI.
SERVIZIO REGOLARE INVCE SULLE LINEE DI ATAC, ROMA TPL E FERROVIE DELLO
STATO.
Per avere aggiornamenti in tempo reale chiama l’800 18 34 34. Un nostro
operatore ti accompagnerà nei tuoi spostamenti
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma