Traffico Roma del 20-09-2019 ore 12:30

INCIDENTE SULLA VIA SALARIA, CODE ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL

CENTRO CITTA’

RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA

VITTORIO MONTGLIO E LARGO AGOSTINO GEMELLI VERSO LA GALLERIA GIVOANNI XXIII

DECISAMENTE MIGLIORATA INVECE LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL RACCORDO

ANULARE, AL MOMENTO SOLO BREVI RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA

AI RATRA APPIA E TUSCOLANA

TRASPORTTO PUBBLICO, OGGI SCIOPERO DEL PERSONALE COTRAL FINO ALLE 17 E

POI DALLE 20 A FINE SERVIZIO, POSSIBILI DISAGI, QUINDI, SUL SERVIZIO DEI

BUS EXTRAURBANI.



SERVIZIO REGOLARE INVCE SULLE LINEE DI ATAC, ROMA TPL E FERROVIE DELLO

STATO.

