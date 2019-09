Traffico Roma del 20-09-2019 ore 13:30

CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA

NOMENTANA E LA RUSTICA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA VIA

LAURENTINA E VIA ARDEATINA;

CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO IN

DIREZIONE FUORI ROMA.

SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA E

TRA TIBURTINA – PORTONACCIO E LO SVCINCOLO PER LA ROMA L’AQUILA VERSO SAN

GIOVANNI.

AL PINCIANO UN INCIDENTE RALLETNTA IL TRAFFICO IN VIA GIOVANNI ANTONELLI

NEI PRESSI DI VIA RUGGERO BOSCOVICH

CI SPOSTIAMO IN ZONA OSTIENSE: RALLENTAMENTI IN VIA DEL PORTO FLUVIALE DA

PONTE DELL’INDUSTRIA A VIA DELE CONCE VERSO VIA OSTIENSE, SI TRATTA ANCHE

IN QUESTO CASO DI INCIDENTE.

SEMPRE PER INCIDENTE RALLENTAMENTI SULLA CIRCONVALLAZIONE CORNELIA IN

PROSSIMITÀ DI VIA ACCURSIO E IN ZONA EUR IN VIALE DELL’OCEANO INDIANO

ALTEZZA DI VIA BOMBAY

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma