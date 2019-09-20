Traffico Roma del 20-09-2019 ore 13:30
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CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA
NOMENTANA E LA RUSTICA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA VIA
LAURENTINA E VIA ARDEATINA;
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO IN
DIREZIONE FUORI ROMA.
SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA E
TRA TIBURTINA – PORTONACCIO E LO SVCINCOLO PER LA ROMA L’AQUILA VERSO SAN
GIOVANNI.
AL PINCIANO UN INCIDENTE RALLETNTA IL TRAFFICO IN VIA GIOVANNI ANTONELLI
NEI PRESSI DI VIA RUGGERO BOSCOVICH
CI SPOSTIAMO IN ZONA OSTIENSE: RALLENTAMENTI IN VIA DEL PORTO FLUVIALE DA
PONTE DELL’INDUSTRIA A VIA DELE CONCE VERSO VIA OSTIENSE, SI TRATTA ANCHE
IN QUESTO CASO DI INCIDENTE.
SEMPRE PER INCIDENTE RALLENTAMENTI SULLA CIRCONVALLAZIONE CORNELIA IN
PROSSIMITÀ DI VIA ACCURSIO E IN ZONA EUR IN VIALE DELL’OCEANO INDIANO
ALTEZZA DI VIA BOMBAY
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma