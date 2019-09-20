Traffico Roma del 20-09-2019 ore 16:30
Più informazioni su
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE:
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA
TUSCOLANA;
IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E IL BIVIO
PER LA ROMA L’AQUILA
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE DIREZOINE
CENTRO
SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA E TRA
VIA TIBURTINA E LO SVINCOLO PER LA ROMA L’AQUILA IL TUTTO VERSO SAN
GIOVANNI
TRAFFICATA VIA FLAMINIA NUOVA CON RALLENTAMENTI TRA CORSO DI FRANCIA ED IL
RACCORDO ANULARE Più AVANTI SEGNALIAMO CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DEL
CIMITERO FLAMINIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
CODE IN VIA TRIONFALE DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DI CASAL DEL
MARMO DIREZIONE RACCORDO ANULARE
DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE DOVUTE AL TRAFFICO INTENSO SUL VIADOTTO DELLA
MAGLIANA CODE DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE
DELLA ROMA FIUMICINO
SULLA VIA PONTINA SI RALLENTA DA VIA DI VALLERANO AL RACCORDO ANULARE IN
DIREZIONE EUR
TRA OSTIA ANTICA E FIUMICINO TRAFFICATE VIA GUIDO CALZA E VIA DI TOR
BOACCIANA DIREZIONE FIUMICINO
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
———————–
AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma