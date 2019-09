Traffico Roma del 20-09-2019 ore 16:30

TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE:

IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA

TUSCOLANA;

IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E IL BIVIO

PER LA ROMA L’AQUILA

CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE DIREZOINE

CENTRO

SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA E TRA

VIA TIBURTINA E LO SVINCOLO PER LA ROMA L’AQUILA IL TUTTO VERSO SAN

GIOVANNI

TRAFFICATA VIA FLAMINIA NUOVA CON RALLENTAMENTI TRA CORSO DI FRANCIA ED IL

RACCORDO ANULARE Più AVANTI SEGNALIAMO CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DEL

CIMITERO FLAMINIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

CODE IN VIA TRIONFALE DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DI CASAL DEL

MARMO DIREZIONE RACCORDO ANULARE

DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE DOVUTE AL TRAFFICO INTENSO SUL VIADOTTO DELLA

MAGLIANA CODE DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE

DELLA ROMA FIUMICINO

SULLA VIA PONTINA SI RALLENTA DA VIA DI VALLERANO AL RACCORDO ANULARE IN

DIREZIONE EUR

TRA OSTIA ANTICA E FIUMICINO TRAFFICATE VIA GUIDO CALZA E VIA DI TOR

BOACCIANA DIREZIONE FIUMICINO

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

———————–

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma