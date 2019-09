Traffico Roma del 20-09-2019 ore 17:30

RACCORDO ANULARE CON NOTEVOLI DIFFICOLTà DI CIRCOLAZIONE TRA LA BUFALOTTA E

IL BIVIO PER LA A24; A CAUSA DI UN INCIDENTE APPENA DOPO LA A24, ALTEZZA

USCITA LA RUSTICA, CHI ARRIVA DA ROMA NORD TROVA LUNGHE CODE.

RACCORDO ANULARE CON UN ALTRO INCIDENTE. QUI SIAMO NEL TRATTO LAURENTINA-

ARDEATINA VERSO IL BIVIO PER NAPOLI. SI PROCEDE IN CODA.

INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, VERSO IL RACCORDO, NEL PRIMO TRATTO

TANGENZIALE-VIA FIORENTINI. RIPERCUSSIONI SULLA STESSA TANGENZIALE

PROVENENDO SIA DA SAN GIOVANNI SIA DALLA TIBURTINA.

A SAN LORENZO INCIDENTE IN VIA DEI SABELLI. ALTRO INCIDENTE VICINO PONTE

MARCONI TRA IL PIAZZALE EDISON E VIALE MARCONI.

IN USCITA DA ROMA INTENSO IL TRAFFICO SULLA TRIONFALE. RIPERCUSSIONI

PROVENENDO DA VIALE CORTINA D’AMPEZZO.

IN USCITA DALLA CITTà, NELLA ZONA SUD, LUNGHE CODE SULLA PONTINA E LUNGO LA

VIA LAURENTINA. NEL CASO DELLA PONTINA, ANCHE UN INCIDENTE NELLA ZONA DI

CASTEL DI DECIMA.

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma