Traffico Roma del 20-09-2019 ore 18:00
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RACCORDO ANULARE CON NOTEVOLI DIFFICOLTà DI CIRCOLAZIONE TRA LA BUFALOTTA E
IL BIVIO PER LA A24; A CAUSA DI UN INCIDENTE APPENA DOPO LA A24, ALTEZZA
USCITA LA RUSTICA, CHI ARRIVA DA ROMA NORD TROVA LUNGHE CODE.
RACCORDO ANULARE CON UN ALTRO INCIDENTE. QUI SIAMO NEL TRATTO LAURENTINA-
ARDEATINA VERSO IL BIVIO PER NAPOLI. SI PROCEDE IN CODA.
INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, VERSO IL RACCORDO, NEL PRIMO TRATTO
TANGENZIALE-VIA FIORENTINI. RIPERCUSSIONI SULLA STESSA TANGENZIALE
PROVENENDO SIA DA SAN GIOVANNI SIA DALLA TIBURTINA.
A SAN LORENZO INCIDENTE IN VIA DEI SABELLI. ALTRO INCIDENTE VICINO PONTE
MARCONI TRA IL PIAZZALE EDISON E VIALE MARCONI.
IN USCITA DA ROMA INTENSO IL TRAFFICO SULLA TRIONFALE. RIPERCUSSIONI
PROVENENDO DA VIALE CORTINA D’AMPEZZO.
IN USCITA DALLA CITTà, NELLA ZONA SUD, LUNGHE CODE SULLA PONTINA E LUNGO LA
VIA LAURENTINA. NEL CASO DELLA PONTINA, ANCHE UN INCIDENTE NELLA ZONA DI
CASTEL DI DECIMA.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma