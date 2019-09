Traffico Roma del 20-09-2019 ore 18:30

GROSSI DISAGI IN ZONA VERANO-TIBURTINO. A SEGUITO DI UN INCIDENTE SUL

TRATTO URBANO DELLA A24, VERSO IL RACCORDO, CONGESTIONATO IL TRAFFICO TRA

LA TANGENZIALE EST E VIA FIORENTINI. SULLA TANGENZIALE RIPERCUSSIONI

PROVENENDO SIA DA SAN GIOVANNI SIA DA BATTERIA NOMENTANA.

NOTEVOLI I DISAGI ANCHE SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA L’ARDEATINO E

L’EUR VERSO FUORI. A CAUSA DI UN INCIDENTE LUNGHE CODE. CHIUSA LA CORSIA

CENTRALE DELLA COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA DI GROTTA PERFETTA.

PROVOCA ANCORA DISAGI L’INCIDENTE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI

DECIMA VERSO POMEZIA.

MENTRE è RISOLTO L’INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE TRA IL BIVIO PER LA A24 E

L’USCITA LA RUSTICA VERSO LA PRENESTINA; ORA RESTANO LE CODE PER TRAFFICO,

CODE DA PRIMA DELLA BUFALOTTA. E DOVREBBE MIGLIORARE LA CIRCOLAZIONE SULLA

NOMENTANA E IN VIALE DEL CASALE DI SAN BASILIO AL MOMENTO QUASI BLOCCATA.

MA IN QUESTA GIORNATA PROSEGUONO I DISAGI SUL RACCORDO: AL MOMENTO ALTRO

INCIDENTE PRIMA DEL SANT’ANDREA IN DIREZIONE DELLA SALARIA.

