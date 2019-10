Traffico Roma del 20-10-2019 ore 07:30

TRAFFICO SCORREVOLE SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELL A24.

NESSUN PROBLEMA AL MOMENTO PER LE VIE DELLA CAPITALE.

TRA LE 8,30 E LE 10,30 ALLE TERME DI CARACALLA SI SVOLGERÀ LA 20°

EDIZIONE DELL’EVENTO PODISTICO “ROMA URBS MUNDI 2019”, CON PARTENZA E

ARRIVO ALLE TERME DI CARACALLA. E’ PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI 3.500

PERSONE . IL PERCORSO SI SNODA PER LE VIE DEL CENTRO, INTERESSANDO I

LUOGHI DI MAGGIOR INTERESSE TURISTICO-CULTURALE COME IL COLOSSEO, VIA DEI

FORI IMPERIALI, PIAZZA VENEZIA, VIA DEL CORSO, PIAZZA DI SPAGNA, VIA

NAZIONALE, MURA AURELIANE.

PER QUEL CHE RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, IL GROSSO DELLE MODIFICHE SI

CONCENTRERÀ NELLA FASCIA ORARIA 7,30-10 E INTERESSERÀ LE LINEE BUS.

OGGI PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “VIVERE BALDUINA”,

DALLE 7 ALLE ORE 21.30 E’ ATTIVO UN DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZA DELLA

BALDUINA ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.

