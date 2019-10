Traffico Roma del 20-10-2019 ore 08:30

TRAFFICO SCORREVOLE SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELL A24.

NESSUN PROBLEMA AL MOMENTO PER LE VIE DELLA CAPITALE.

CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA DI MONTEVERDE FRA LARGO VINCENZO DE PAOLI E

PIAZZALE ENRICO DUNANT A CAUSA DI UNA VORAGINE; CI SONO LAVORI SULLE

CONDUTTURE D’ACQUA DALLE

OGGI DUE GROSSI EVENTI.

TRA LE 8,30 E LE 10,30 ALLE TERME DI CARACALLA SI SVOLGERÀ LA 20°

EDIZIONE DELL’EVENTO PODISTICO “ROMA URBS MUNDI 2019”, CON PARTENZA E

ARRIVO ALLE TERME DI CARACALLA. E’ PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI 3.500

PERSONE . IL PERCORSO SI SNODA PER LE VIE DEL CENTRO, INTERESSANDO I

LUOGHI DI MAGGIOR INTERESSE TURISTICO-CULTURALE COME IL COLOSSEO, VIA DEI

FORI IMPERIALI, PIAZZA VENEZIA, VIA DEL CORSO, PIAZZA DI SPAGNA, VIA

NAZIONALE, MURA AURELIANE.

TRA LE 10 E LE 19, INVECETORNA #VIALIBERA, UN ANELLO DI STRADE CHIUSE AL

TRAFFICO E DEDICATE A PEDONI E CICLISTI. TRA LE STRADE INTERESSATE DA UNA

PEDONALIZZAZIONE INTEGRALE O PARZIALE CI SONO VIA COLA DI RIENZO, VIA

TIBURTINA, VIA DEI FORI, , VIA DEL CORSO, , VIALE MANZONI, VIA VENETO E VIA

BISSOLATI, VIALE CASTRO PRETORIO E VIA SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA, PER

CITARNE ALCUNE PER LASCIARE SPAZIO ALLA MANIFESTAZIONE, ALCUNE LINEE DI

BUS SARANNO TEMPORANEAMENTE DEVIATE O LIMITATE.

