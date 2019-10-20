Traffico Roma del 20-10-2019 ore 08:30
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TRAFFICO SCORREVOLE SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELL A24.
NESSUN PROBLEMA AL MOMENTO PER LE VIE DELLA CAPITALE.
CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA DI MONTEVERDE FRA LARGO VINCENZO DE PAOLI E
PIAZZALE ENRICO DUNANT A CAUSA DI UNA VORAGINE; CI SONO LAVORI SULLE
CONDUTTURE D’ACQUA DALLE
OGGI DUE GROSSI EVENTI.
TRA LE 8,30 E LE 10,30 ALLE TERME DI CARACALLA SI SVOLGERÀ LA 20°
EDIZIONE DELL’EVENTO PODISTICO “ROMA URBS MUNDI 2019”, CON PARTENZA E
ARRIVO ALLE TERME DI CARACALLA. E’ PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI 3.500
PERSONE . IL PERCORSO SI SNODA PER LE VIE DEL CENTRO, INTERESSANDO I
LUOGHI DI MAGGIOR INTERESSE TURISTICO-CULTURALE COME IL COLOSSEO, VIA DEI
FORI IMPERIALI, PIAZZA VENEZIA, VIA DEL CORSO, PIAZZA DI SPAGNA, VIA
NAZIONALE, MURA AURELIANE.
TRA LE 10 E LE 19, INVECETORNA #VIALIBERA, UN ANELLO DI STRADE CHIUSE AL
TRAFFICO E DEDICATE A PEDONI E CICLISTI. TRA LE STRADE INTERESSATE DA UNA
PEDONALIZZAZIONE INTEGRALE O PARZIALE CI SONO VIA COLA DI RIENZO, VIA
TIBURTINA, VIA DEI FORI, , VIA DEL CORSO, , VIALE MANZONI, VIA VENETO E VIA
BISSOLATI, VIALE CASTRO PRETORIO E VIA SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA, PER
CITARNE ALCUNE PER LASCIARE SPAZIO ALLA MANIFESTAZIONE, ALCUNE LINEE DI
BUS SARANNO TEMPORANEAMENTE DEVIATE O LIMITATE.
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma