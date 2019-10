Traffico Roma del 20-10-2019 ore 10:30

NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 20 OTTOBRE 2019 ORE 10:20

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

TRAFFICO ANCORA SCORREVOLE, SUI VICINI RACCORDI AUTOSTRADALI.

IN CITTA AL MOMENTO CI VIENE INDICATO TRAFFICO SU LUNGOTEVERE DEI

PIERLEONI.

E’ INIZIATA ALLE TERME DI CARACALLA LA 20° EDIZIONE DELL’EVENTO PODISTICO

“ROMA URBS MUNDI 2019”, CON PARTENZA E ARRIVO ALLE TERME DI CARACALLA.. IL

PERCORSO SI SNODA PER LE VIE DEL CENTRO,

TRA LE 10 E LE 19, INVECE TORNA #VIALIBERA, UN ANELLO DI STRADE CHIUSE AL

TRAFFICO PER PEDONI E CICLISTI. ALCUNE LINEE DI BUS SARANNO TEMPORANEAMENTE

DEVIATE O LIMITATE.

DALLE 10 PARTIRA’ UN EVENTO SPORTIVO NELL’XI MUNICIPIO IN ZONA PORTUENSE ,

POSSIBILI I DISAGI AL TRAFFICO.

INFINE PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “VIVERE

BALDUINA”,FINO ALLE ORE 21.30 E’ ATTIVO UN DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZA

DELLA BALDUINA ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma