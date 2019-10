Traffico Roma del 20-10-2019 ore 11:30

DUE GROSSI EVENTI: ALLE TERME DI CARACALLA LA 20° EDIZIONE DELL’EVENTO

PODISTICO “ROMA URBS MUNDI 2019”, CON PARTENZA E ARRIVO ALLE TERME DI

CARACALLA. L’EVENTO STA INTERESSANDO I LUOGHI DI MAGGIOR INTERESSE

TURISTICO-CULTURALE COME IL COLOSSEO, VIA DEI FORI IMPERIALI, PIAZZA

VENEZIA, VIA DEL CORSO, PIAZZA DI SPAGNA, VIA NAZIONALE, MURA AURELIANE, LE

CHIUSURE SONO IN ATTO.

FINO ALLE 19 VIALIBERA, UN ANELLO DI STRADE CHIUSE AL TRAFFICO E DEDICATE A

PEDONI E CICLISTI. TRA LE STRADE INTERESSATE DA UNA PEDONALIZZAZIONE

INTEGRALE O PARZIALE CI SONO VIA COLA DI RIENZO, VIA TIBURTINA, VIA DEI

FORI IMPERILI ALCUNE LINEE DI BUS TEMPORANEAMENTE DEVIATE O LIMITATE.

IN CITTA AL MOMENTO CI VIENE INDICATO TRAFFICO SU LUNGOTEVERE DEI

PIERLEONI. UN INCIDENTE CON POSSIBILI RALLENTAMENTI CI VIENE SEGNALATO IN

VIA APPIA NUOVA ALL’ALTEZZA CON VIA DELL’ARCO DI TRAVERTINO ED UN ALTRO IN

VIA FIORENTINI IN PROSSIMITA’ DI VIA TIBURTINA.

TRAFFICO PERLOPIU REGLARE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 E SUL GRA.

