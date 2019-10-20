Traffico Roma del 20-10-2019 ore 12:30
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INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA CON CODE TRA LE USCITE
CASILINA E APPIA DIREZIONE PONTINA
RICORDIAMO POI #VIALIBERA, UN ANELLO DI STRADE CHIUSE AL TRAFFICO PER
PEDONI E CICLISTI. ALCUNE LINEE DI BUS SONO TEMPORANEAMENTE DEVIATE O
LIMITATE.
IN TEMA DI TRASPORTI ’ CHIUSA LA STAZIONE BALDO DEGLI UBALDI SULLA LINEA
LINEA METRO A, LAVORI CHE DURERANNO ALL’INCIRCA TRE MESI; LE ALTERNATIVE
ALLA CHIUSURA DI BALDO DEGLI UBALDI, SARANNO LE VICINE STAZIONI DELLA
METRO DI CORNELIA E VALLE AURELIA, E POI L’UTILIZZO DELLA LINEA DI
SUPERFICIE 490 CHE AUMENTERÀ APPOSITAMENTE LE CORSE GIORNALIERE
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma