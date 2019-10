Traffico Roma del 20-10-2019 ore 12:30

INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA CON CODE TRA LE USCITE

CASILINA E APPIA DIREZIONE PONTINA

RICORDIAMO POI #VIALIBERA, UN ANELLO DI STRADE CHIUSE AL TRAFFICO PER

PEDONI E CICLISTI. ALCUNE LINEE DI BUS SONO TEMPORANEAMENTE DEVIATE O

LIMITATE.

IN TEMA DI TRASPORTI ’ CHIUSA LA STAZIONE BALDO DEGLI UBALDI SULLA LINEA

LINEA METRO A, LAVORI CHE DURERANNO ALL’INCIRCA TRE MESI; LE ALTERNATIVE

ALLA CHIUSURA DI BALDO DEGLI UBALDI, SARANNO LE VICINE STAZIONI DELLA

METRO DI CORNELIA E VALLE AURELIA, E POI L’UTILIZZO DELLA LINEA DI

SUPERFICIE 490 CHE AUMENTERÀ APPOSITAMENTE LE CORSE GIORNALIERE

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

