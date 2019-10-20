Traffico Roma del 20-10-2019 ore 14:30
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NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 20 OTTOBRE 2019 ORE 14:20 SS testo RDS
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA
TRA LO SVINCOLO DELLA CASILINA E LA ROMANINA .UN ALTRO INCIDENTE SU VIA
FLAMINIA ALL’ALTEZZA DEL SOTTOPASSO DI PRIMA PORTA SI VIAGGIA A RILENTO
DIREZIONE CASTELNUOVO DI PORTO. CHIUSA PER UNA VORAGINE VIA DI MONTEVERDE
TRA LARGO VINCENZO DE PAOLI E ENRICO DUNANT.
FINO ALLE 19 VIALIBERA, STRADE CHIUSE AL TRAFFICO E DEDICATE A PEDONI E
CICLISTI. TRA LE STRADE INTERESSATE DA UNA PEDONALIZZAZIONE INTEGRALE O
PARZIALE CI SONO VIA COLA DI RIENZO, VIA VITTORIO VENETO E VIA DEL CORSO.,
VIA DEI FORI IMPERILI ALCUNE LINEE BUS TEMPORANEAMENTE DEVIATE O
LIMITATE.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
DA SS E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma