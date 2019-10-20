Traffico Roma del 20-10-2019 ore 16:30
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FINO ALLE 19 VIALIBERA, STRADE CHIUSE AL TRAFFICO E DEDICATE A PEDONI E
CICLISTI. TRA LE STRADE INTERESSATE DA UNA PEDONALIZZAZIONE INTEGRALE O
PARZIALE CI SONO VIA COLA DI RIENZO, VIA VITTORIO VENETO E VIA DEL CORSO.,
VIA DEI FORI IMPERILI ALCUNE LINEE BUS TEMPORANEAMENTE DEVIATE O
LIMITATE.
CHIUSA VIA LEONARDO BUFALINI PER UNA MANIFESTAZIONE SOCIO CULTURALE NEL
TRATTO COMPRESO TRA VIA CASILINA E VIA GIOVANNI MAGGI.. ATTENZIONE ALLA
SEGNALETICA SUL POSTO.
IN TEMA DI TRASPORTI ’ CHIUSA LA STAZIONE BALDO DEGLI UBALDI SULLA LINEA
LINEA METRO A, PER LAVORI CHE DURERANNO CIRCA TRE MESI; IN ALTERNATIVA SI
POSSONO UTILIZZARE LE VICINE STAZIONI DELLA METRO DI CORNELIA E VALLE
AURELIA.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma