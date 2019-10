Traffico Roma del 20-10-2019 ore 16:30

FINO ALLE 19 VIALIBERA, STRADE CHIUSE AL TRAFFICO E DEDICATE A PEDONI E

CICLISTI. TRA LE STRADE INTERESSATE DA UNA PEDONALIZZAZIONE INTEGRALE O

PARZIALE CI SONO VIA COLA DI RIENZO, VIA VITTORIO VENETO E VIA DEL CORSO.,

VIA DEI FORI IMPERILI ALCUNE LINEE BUS TEMPORANEAMENTE DEVIATE O

LIMITATE.

CHIUSA VIA LEONARDO BUFALINI PER UNA MANIFESTAZIONE SOCIO CULTURALE NEL

TRATTO COMPRESO TRA VIA CASILINA E VIA GIOVANNI MAGGI.. ATTENZIONE ALLA

SEGNALETICA SUL POSTO.

IN TEMA DI TRASPORTI ’ CHIUSA LA STAZIONE BALDO DEGLI UBALDI SULLA LINEA

LINEA METRO A, PER LAVORI CHE DURERANNO CIRCA TRE MESI; IN ALTERNATIVA SI

POSSONO UTILIZZARE LE VICINE STAZIONI DELLA METRO DI CORNELIA E VALLE

AURELIA.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

———————–

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma