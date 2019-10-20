Traffico Roma del 20-10-2019 ore 17:30
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CHIUSA PER UN INCIDENTE VIALE DEI CADUTI PER LA RESISTENZA TRA VIA PONTINA
E VIA DI MEZZOCAMINO. PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMEANTI IN VIA MASSIMI
ALL’ICROCIO CON VIA BALDUINA.
TRAFFICO INTENSO SUL LUNGOTEVERE SI VIAGGIA A RILENTO TRA PONTE PRINCIPE
AMEDEO E PONTE REGINA MARGHERITA DIREZIONE PONTE FLAMINIO.
FINO ALLE 19 VIALIBERA, STRADE CHIUSE AL TRAFFICO E DEDICATE A PEDONI E
CICLISTI. TRA LE STRADE INTERESSATE CI SONO VIA COLA DI RIENZO, VIA
VITTORIO VENETO E VIA DEL CORSO., VIA DEI FORI IMPERILI ALCUNE LINEE BUS
TEMPORANEAMENTE DEVIATE O LIMITATE.
CHIUSA VIA LEONARDO BUFALINI PER UNA MANIFESTAZIONE SOCIO CULTURALE NEL
TRATTO COMPRESO TRA VIA CASILINA E VIA GIOVANNI MAGGI.. ATTENZIONE ALLA
SEGNALETICA SUL POSTO.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma