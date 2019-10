Traffico Roma del 20-10-2019 ore 18:30

RIAPERTA VIALE DEI CADUTI PER LA RESISTENZA RISOLTO L’INCIDENTE TRA VIA

PONTINA E VIA DI MEZZOCAMINO..

TRAFFICO INTENSO SUL LUNGOTEVERE SI VIAGGIA A RILENTO TRA PONTE PRINCIPE

AMEDEO E PONTE REGINA MARGHERITA DIREZIONE PONTE FLAMINIO. RALLENTAMENTI

ANCHE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LO SVINCOLO

DELL’ARDEATINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD.

FINO ALLE 19 VIALIBERA, STRADE CHIUSE AL TRAFFICO E DEDICATE A PEDONI E

CICLISTI. TRA LE STRADE INTERESSATE CI SONO VIA COLA DI RIENZO, VIA

VITTORIO VENETO E VIA DEL CORSO., VIA DEI FORI IMPERILI ALCUNE LINEE BUS

TEMPORANEAMENTE DEVIATE O LIMITATE.

CHIUSA VIA LEONARDO BUFALINI PER UNA MANIFESTAZIONE SOCIO CULTURALE NEL

TRATTO COMPRESO TRA VIA CASILINA E VIA GIOVANNI MAGGI.. ATTENZIONE ALLA

SEGNALETICA SUL POSTO.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma