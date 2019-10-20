Traffico Roma del 20-10-2019 ore 19:30
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CHIUSA LA TANGENZIALE EST PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL
VERANO DIREZIONE VIA SALARIA. DEVIAZIONI SUL POSTO. SEMPRE SULLA
TANGENZIALE RALLENTAMENTI PER UN VEICOLO IN AVARIA ALL’ALTEZZA DELLO SCALO
DI SAN LORENZO DIREZIONE SAN GIOVANNI.
TRAFFICO INTENSO SUL LUNGOTEVERE SI VIAGGIA A RILENTO TRA PONTE PRINCIPE
AMEDEO E PONTE REGINA MARGHERITA DIREZIONE PONTE FLAMINIO. RALLENTAMENTI
ANCHE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LO SVINCOLO
DELL’ARDEATINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD.
SULLA STATALE 148 PONTINA RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI
DECIMA DIREZIONE CENTRO. BREVI RALLENTMENTI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA
SUD DA TORRENOVA FINO AL RACCORDO ANULARE..
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma