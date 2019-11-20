Traffico Roma del 20-11-2019 ore 07:30
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CODE PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA
E ARDEATINA. SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE.
CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO TRA IL GRA E LA
TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO.
TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA CON CODE TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI.
INCOLONNAMENTI SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE
EST.
INTENSO IL TRAFFICO SULLA VIA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA, IN
DIREZIONE ROMA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma