Traffico Roma del 20-11-2019 ore 08:00
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CODE PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA
E ARDEATINA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE DI VIA
CASSIA E VIA AURELIA ED ANCORA TRA VIA PRENESTINA E VIA NOMENTANA.
CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO TRA IL GRA E LA
TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO.
TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA CON CODE TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI.
INCOLONNAMENTI SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE
EST.
SI RALLENTA PER UN INCIDENTE SU VIA DELLA MAGLIANA ALTEZZA INCROCIO CON
VIA LUIGI CANDONI.
INTENSO IL TRAFFICO SULLA VIA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA ED
ANCORA A SEGUIRE TRA SPINACETO E L’EUR, IN DIREZIONE ROMA.
CODE SULLA C. COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DEL
GRA.
IN PROGRAMMA PER LE ORE 10.00 UNA MANIFESTAZIONE IN LARGO BERNARDINO DA
FELTRE. TERMINE PREVISTO PER LE ORE 14:00.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma