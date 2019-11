Traffico Roma del 20-11-2019 ore 08:00

CODE PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA

E ARDEATINA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE DI VIA

CASSIA E VIA AURELIA ED ANCORA TRA VIA PRENESTINA E VIA NOMENTANA.

CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO TRA IL GRA E LA

TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO.

TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA CON CODE TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI.

INCOLONNAMENTI SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE

EST.

SI RALLENTA PER UN INCIDENTE SU VIA DELLA MAGLIANA ALTEZZA INCROCIO CON

VIA LUIGI CANDONI.

INTENSO IL TRAFFICO SULLA VIA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA ED

ANCORA A SEGUIRE TRA SPINACETO E L’EUR, IN DIREZIONE ROMA.

CODE SULLA C. COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DEL

GRA.

IN PROGRAMMA PER LE ORE 10.00 UNA MANIFESTAZIONE IN LARGO BERNARDINO DA

FELTRE. TERMINE PREVISTO PER LE ORE 14:00.

AUTORE: PATRIZIA FERRARA

