Traffico Roma del 20-11-2019 ore 08:30
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CODE PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA
E APPIA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE DI VIA
CASSIA E VIA AURELIA ED ANCORA TRA VIA PRENESTINA E VIA NOMENTANA.
CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO TRA IL GRA E LA
TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO.
CODE SULLA STESSA TANGENIZALE TRA VIA DELLE VALLI E VIALE DI TOR DI QUINTO,
IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, ED ANCORA TRA VIA TIBURTINA E SAN
LORENZO, VERSO SAN GIOVANNI.
TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA CON CODE TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI.
INCOLONNAMENTI SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE
EST.
TRAFFICO IN CODA PER UN INCIDENTE SU VIA DELLA MAGLIANA ALTEZZA INCROCIO
CON VIA LUIGI CANDONI.
INTENSO IL TRAFFICO SUL TRATTO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA IL GRA E VIA DELLA
MAGLIANA, IN DIREZIONE DI ROMA.
INCOLONNAMENTI SULLA VIA PONTINA TRA SPINACETO E L’EUR, IN QUEST’ULTIMA
DIREZIONE .
CODE SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO SULLA C. COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI
MALAFEDE IN DIREZIONE DEL GRA. SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI
VIA ERMANNO WOLF FERRARI.
IN PROGRAMMA PER LE ORE 10.00 UNA MANIFESTAZIONE IN LARGO BERNARDINO DA
FELTRE. TERMINE PREVISTO PER LE ORE 14:00.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma