Traffico Roma del 20-11-2019 ore 08:30

CODE PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA

E APPIA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE DI VIA

CASSIA E VIA AURELIA ED ANCORA TRA VIA PRENESTINA E VIA NOMENTANA.

CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO TRA IL GRA E LA

TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO.

CODE SULLA STESSA TANGENIZALE TRA VIA DELLE VALLI E VIALE DI TOR DI QUINTO,

IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, ED ANCORA TRA VIA TIBURTINA E SAN

LORENZO, VERSO SAN GIOVANNI.

TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA CON CODE TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI.

INCOLONNAMENTI SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE

EST.

TRAFFICO IN CODA PER UN INCIDENTE SU VIA DELLA MAGLIANA ALTEZZA INCROCIO

CON VIA LUIGI CANDONI.

INTENSO IL TRAFFICO SUL TRATTO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA IL GRA E VIA DELLA

MAGLIANA, IN DIREZIONE DI ROMA.

INCOLONNAMENTI SULLA VIA PONTINA TRA SPINACETO E L’EUR, IN QUEST’ULTIMA

DIREZIONE .

CODE SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO SULLA C. COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI

MALAFEDE IN DIREZIONE DEL GRA. SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI

VIA ERMANNO WOLF FERRARI.



IN PROGRAMMA PER LE ORE 10.00 UNA MANIFESTAZIONE IN LARGO BERNARDINO DA

FELTRE. TERMINE PREVISTO PER LE ORE 14:00.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.

AUTORE: PATRIZIA FERRARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma