Traffico Roma del 20-11-2019 ore 09:30
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CODE PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA L’USCITA
PER LA DIRAMA ZIONE ROMA NORD E TIBURTINA ED ANCORA A SEGUIRE TRA
CASILINA E LAURENTINA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LE
USCITE DI VIA DELLA PISANA E VIA PONTINA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA.
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO TRA IL GRA E LA TANGENZIALE
EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO.
CODE SULLA STESSA TANGENIZALE TRA VIA DELLE VALLI E VIALE DI TOR DI QUINTO,
IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, ED ANCORA TRA VIA TIBURTINA E SAN
LORENZO, VERSO SAN GIOVANNI.
TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA CON CODE TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI.
INCOLONNAMENTI SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE
EST.
TRAFFICO IN CODA PER UN INCIDENTE SU VIA DELLA MAGLIANA ALTEZZA INCROCIO
CON VIA LUIGI CANDONI.
INTENSO IL TRAFFICO SUL TRATTO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA IL GRA E VIA DELLA
MAGLIANA, IN DIREZIONE DI ROMA.
INCOLONNAMENTI SULLA VIA PONTINA TRA SPINACETO E L’EUR, IN QUEST’ULTIMA
DIREZIONE .
IN PROGRAMMA PER LE ORE 10.00 UNA MANIFESTAZIONE IN LARGO BERNARDINO DA
FELTRE. TERMINE PREVISTO PER LE ORE 14:00.
SIT-IN ANCHE IN VIA MOLISE DALLE 10.30 ALLE 14.00
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma