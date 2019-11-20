Traffico Roma del 20-11-2019 ore 10:30
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CODE PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA VIA
DELLA BUFALOTTA E VIA NOMENTANA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA
CON RALLENTAMENTI TRA L’USCITA PER FIUMICINO E APPIA.
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO TRA IL GRA E VIA FILIPPO
FIORENTINI VERSO LA TANGENZIALE EST.
CODE SULLA STESSA TANGENIZALE TRA VIA DELLE VALLI E VIALE DI TOR DI QUINTO,
IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, ED ANCORA TRA VIA TIBURTINA E L’USCITA
PER LA A24 ROMA-TERAMO, VERSO SAN GIOVANNI.
TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA CON CODE TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI.
INCOLONNAMENTI SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE
EST.
INCOLONNAMENTI SULLA VIA PONTINA TRA SPINACETO E L’EUR, IN QUEST’ULTIMA
DIREZIONE .
IN PROGRAMMA PER LE ORE 10.00 UNA MANIFESTAZIONE IN LARGO BERNARDINO DA
FELTRE. TERMINE PREVISTO PER LE ORE 14:00.
SIT-IN ANCHE IN VIA MOLISE DALLE 10.30 ALLE 14.00
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma