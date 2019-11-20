Traffico Roma del 20-11-2019 ore 12:30
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TRAFFICO IN CODA PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA
CASILINA E TUSCOLANA.
CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST TRA L’USCITA A24 ROMA-
TERAMO E LA VIA TIBURTINA IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA; RIPERCUSSIONI
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO CON CODE TRA PORTONACCIO E LA
TANGENZIALE EST.
DISAGI PER INCIDENTE SUL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000 CON CODE TRA VIA
TIBERINA E IL GRA, IN DIREZIONE CENTRO
TRAFFICATA LA VIA SALARIA CON CODE TRA L’AEROPORTO DELL’URBE VIA DEI
PRATI FISCALI, IN DIREZIONE DEL CENTRO.
IN PIENO SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE IN LARGO BERNARDINO DA FELTRE.
TERMINE PREVISTO PER LE ORE 14:00.
SIT-IN FINO ALLE 14.00 ANCHE IN VIA MOLISE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma