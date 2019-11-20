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Traffico Roma del 20-11-2019 ore 13:30

di - 20 Novembre 2019 - 13:30

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RISOLTO L’INCIDENTE  SULLA  TANGENZIALE EST TRA L’USCITA A24 ROMA-TERAMO E
LA VIA  TIBURTINA IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA; RIPERCUSSIONI   SULLA
TANGENZIALE CON RALLENTAMENTI A PARTIRE DA LARGO PASSAMONTI.
SUL RACCORDO ANULARE  PER UN INCIDENTE INCOLONNAMENTI DALLO SVINCOLO DELLA
CASILINA  FINO ALLA ROMANINA IN CARREGGIATA INTERNA.
DISAGI IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA DELLA MAGLIANA  
ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE VIGNE SI VIAGGIA A RILENTO IN DIREZIONE
CENTRO..
TERMINATA  LA MANIFESTAZIONE  PRESSO IL MINISTERO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE, LE LINEE DEI TRAM 3 E 8  SONO STATE RIPRISTINATE SULL’INTERA
TRATTA.
Per aggiornamenti sul traffico e trasporto pubblico nella tua città chiama
Luceverde al numero verde 800 18 34 34. Muoviti con noi! 
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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